Ceren Sözeri: Gazeteci için milli çıkar kamu yararıdır

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Başbakanlığın geçtiğimiz hafta medya patron ve yöneticilerine dikte ettiği 15 maddelik liste, gazeteciliğin ne olmadığını anlatmak için değerli bir kaynak.

Bu tür listelerle ilk kez karşılaşmıyoruz, kendisinin belirlediği “milli çıkarlara” tümüyle itaat eden medya her iktidarın rüyası. Bu sefer ilginç olan hükümetin kendisine muhalif gördüğü kimi yayın kuruluşlarını da davet etmesi ve giden gazetecilerin verilen bilgileri aynıyla haber konusu yapması.

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İzleyebildiğim kadarıyla soru sorulmamış, hangi gazeteciler katıldı, kim kime yakın oturdu, kiminle kaynaştı gibi kulis bilgileri yazan dahi yok. Başbakan Afrin’e düzenlenen ve adına “Zeytin Dalı” denilen operasyona ilişkin yapılan haberler için gazetecilere teşekkür etmiş.

İktidarın gazetecilere kendilerini desteklediği için teşekkür etmesi, gazetecilik ve haber almak isteyen okur/izleyici için hayra alamet bir durum değildir. Gazeteci için milli çıkar kamu yararıdır, o da bilgilerin doğrulanmak suretiyle tüm yönleriyle aktarılması ve tüm görüşlerin tartışılabileceği bir ortamın yaratılmasıyla olur. Savaş durumu da buna istisna değildir.

Ceren Sözeri’nin yazısı