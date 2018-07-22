Ceren Sözeri: Doğru habere ulaşmak, Teyit.org’un omuzlarına yıkılmış görünüyor

Doğru habere ulaşmak bu kadar hayati bir önem kazanmışken Türkiye’de bu iş yalnızca Teyit.org’un omuzlarına yıkılmış görünüyor. İnternet editörlerinin bunca iş arasında doğrulatmaya (en azından bir telefon edip sormaya dahi) ayıracak vakitleri yok. Gazetecileri harcadığım düşünülmesin, aralarında çok iyi eğitim almış, dil bilen, dünyayı takip eden, teknolojiyi öğrenmeye açık nice başarılı editör var.

Ancak yaşı nispeten genç olanlar sabah sekiz akşam sekiz mesaiyle maksimum haber girmeye, “tıklanmayı” artıracak başlıklar bulmaya mecburlar. Daha deneyimli olanlar, doğrulatmanın geleneksel yöntemlerine, bağlamı sorgulamaya hakimler belki ama üç kuruşa bir sitede editörlük yapmak yerine çoğu kaprisli yabancı gazetecilere mihmandarlık yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Neticede vakti olsa geçen hafta NATO zirvesinde yaşanan krizlere dair kapsamlı bir haber analizi yazabilecek gazeteci Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın askerlere yedirdiği kekin haberini girmekle meşgul, uluslararası ilişkileri iyi bilense çalıştığı yabancı gazetecinin gönlü olsun diye iktidar cenahından birinin telefonunu kovalıyor.

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Ceren Sözeri’nin yazısı