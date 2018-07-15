Ceren Sözeri: Devlet Tiyatroları kapatılmadan kapatıldı haberi yapılmaz

“Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi kapatılıyor” başlığı haber içeriğiyle çelişen, sorunlu bir başlık ancak bağlam itibariyle haber kapatmanın bir başka versiyonuna işaret ediyor. Lakin burada gazetecinin düşünmesi gereken türlü faktör var. Gazeteci, kurumların kapatılması ve topluma vereceği zarar konusunda çok keskin bir kanaate sahip olabilir, haklı olabilir, lakin gazetecilik en nihayetinde “fact”e dayanır, yani kapatılmadan kapatıldı haberi yapılmaz.

Diyelim ki bu düzenleme kapatılmanın bir başka görünümü, o durumda bunu kendisi söylemez, alandaki yetkili kişilere söz verir. Bitti mi, bitmedi. Velev ki yarın kapatıldı, tiyatro, opera ve bale bitti demek değil ya bu. Tiyatro zaten iki kalas bir heves, hep varolmuş, hiç boyun eğmemiş. Nasıl devam edilecek sorusuna cevap aramak da gazeteciliğe dahil.

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Ceren Sözeri’nin yazısı