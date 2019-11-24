Ceren Sözeri: Demirören’in ‘işletmesel’ nedenleri

Ekonomi haberciliğinde Asya devi Japon Nikkei 2015’te Financial Times gazetesini 1,3 milyar dolara satın aldı. Dört yılın sonunda FT’nin 550 olan çalışan sayısı değişmezken, Nikkei’nin çalışan sayısı sadece 13 kişi azalmış.

Bizdeyse Milliyet ve Vatan gazetelerini alarak medya sektörüne giren Demirören Grubu ülkenin en büyük medya grubunu satın aldıktan sonra pazarın yarısından fazlasına sahip dağıtım şirketi YAYSAT’ı kapatıyor. Ülkenin en büyük gazetesinin tirajı yaklaşık 10 kat azalıyor.

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Gazetenin en deneyimli editörleri, muhabirleri evlerine gelen tebligatla işten atılıyor. Üstelik önceki müdahalelere ses çıkarmamış uyumlu genel yayın yönetmenin dahi haberi olmuyor.

Ceren Sözeri’nin yazısı