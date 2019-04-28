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Yaramazlara biraz batar!

Ceren Sözeri: Bilinen eski taktikler ve linç

Geçen hafta Çubuk’ta yaşananlar iktidarın iletişim stratejisinin başarısızlığının ötesinde vahamet arz ediyor.

Linç bu toprakların yabancısı olduğu bir eylem değil. Çorum, Malatya, Maraş ve “yakın o evi” haykırışlarının çağrıştırdığı Madımak katliamları dönemin siyasetçileri tarafından hep ‘Protesto eden vatandaşların galeyana gelmesi’ olarak tanımlanmıştı.

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Şimdilerde AKP mitinglerinin gediklisi Çiller, Madımak Katliamı’ndan Aziz Nesin’i sorumlu tutmuş, “Çok şükür, otel dışındaki halkımız bir zarar görmemiştir” açıklaması yapmıştı.

Ceren Sözeri’nin yazısı

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