Ceren Sözeri: Bazı gazetecilerin hâkimleri rahatça tehdit ettiği bir ortamda hukuk ağlıyor gerçekten

Bu yazıyı yazarken “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)” üyeliği suçlamasıyla 29 gazetecinin yargılandığı davada 21 kişinin tahliyesine karar verildi. Çok sevindik, tahliye olan meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyecekken savcılık bazılarının tahliyesine itiraz etti.

Mahkeme itirazı kabul etti. Yakınları niyeyse TEM otoyolunda bırakılacakları söylenen gazetecileri endişeyle beklemekteydi.

Bir tartışma programında rastladım genç bir hukuk akademisyeni cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yapılanlar karşısında “uluslararası hukuk ağladı hocam” dedi. Epeydir akademisyenim böyle afili cümleler kuramıyorum.

Hukuksuzluk yalnızca bizim ya da tarafını tuttuklarımızın başına geldiğinde itiraz edilecek bir kavram değil desek ayıp olur. Lakin içeriğinden bağımsız ifadesine katılıyorum AİHM’in, AYM’nin kararlarının hiçe sayıldığı, tarafsızlık ilkesinin kör gözüm parmağına çiğnendiği, verilen tahliye kararının uygulanmadığı, bazı gazetecilerin hâkimleri rahatça tehdit ettiği bir ortamda hukuk ağlıyor gerçekten.

Ceren Sözeri’nin yazısı