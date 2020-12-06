Ceren Sözeri: Alo Fatih’in konuşma mecburiyetindense bizim kimi dinleyeceğimiz tartışması daha mühim

‘Fake news’ bize hiç bulaşmıyordu, cahiller saçma sapan propagandalara kanıyordu, güldük, eğlendik, cık cık ettik, küçümsedik, lakin döndü şimdi ayağımıza dolandı. WhatsApp gruplarında ‘Çin aşısı mı Alman aşısı mı daha iyi?’, bunu tartışıyoruz. Kimse ne haddime, ben ne anlarım demiyor, çünkü önünde doçent yazan, profesör yazanların dahi sonsuz saçmalama özgürlüğü var.

Şimdi dönelim CHP PM üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Habertürk TV’de söylediği sözler, yarattığı tepki ve RTÜK’ten gelen cezaya. Hükümete yakın yazarlardan dahi “yok artık, haksızlık bu” dendiğinde zaten üzerine söylenecek çok fazla söz yok. Üzerine yazı yazılır mı, yazılır: Ciner’in bir süredir medyası yoluyla hükümetle nasıl pazarlık ettiği tartışılır; program moderatörünün iddiasızlığı üzerinden görece tolere edilebilir tepki olasılığı konuşulur; Habertürk’e, çağırılan konukların şirazeden çıktığı varsayımı üzerinden gözdağı verildiği iddia edilir; Habertürk üzerinden tüm medyaya (mesela yeni Olay TV’ye) ayağınızı denk alın mesajı eklenir… Lakin uzatsak da, genişletsek de buradan bir medya özgürlüğü tartışması çıkmaz. Habertürk de, biz de oraları çoktan geçtik. O nedenle Alo Fatih’in konuşma mecburiyetindense bizim kimi dinleyeceğimiz tartışması daha mühim.

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Ceren Sözeri’nin yazısı