Ceren Sözeri: 28 Şubatçıların bile başaramadığı yeni bir düzene…

AKP döneminde ekonomik olarak epey güçlenen tarikatler de şaşa yarışında. 90’larda siyasetten uzak, mütevazı yaşam tarzı haberlere konu olan Mehmet Reşit Erol’un torunu hatırlarsanız geçen yıl sünnetinde tahta oturmuştu, bugün müridleri mercedes konvoyuyla şov yapıyor.

Cemaat’ten boşalan bakanlıkların hangilerinin Menzilcilerin hangilerinin Süleymancıların elinde olduğu kulis haberi kategorisinde artık. AKP’ye başından beri en güçlü desteği veren İskenderpaşa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Prof. Cevat Akşit’in Erdoğan Ailesi ve Diyanet İşleri Başkanı’nın bir basamak altındaki sıkışık hali, Tayfun Atay’ın dikkat çektiği üzere, din, siyaset, ticaret ilişkilerindeki hiyerarşiyi en iyi şekilde özetliyor.

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Yıllardır dokunulmayan Adnan Oktar’a neden dokunuldu, Haydar Baş’ın cemaat içi para trafiği kimi rahatsız etti bilmiyoruz. Ancak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın dün açıktan dile getirdiği ‘Cemaatlere kontrol mekanizması şart’ açıklaması, 28 Şubatçıların bile başaramadığı yeni bir düzene, İslami hareketin yeni, belki de son evresine işaret ediyor.

Ceren Sözeri’nin yazısı