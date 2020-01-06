Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ceren Özdemir’in mezarına sosyal medya paylaşımı yazıldı

Ordu’da öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in mezar taşına sosyal medya paylaşımı yazıldı.

Fotoğraflar: DHA

Özdemir ailesi, kızlarını defnettikleri Ulubey ilçesine bağlı Kumanlar Mahallesi’ndeki aile mezarını granit mermerle çevirdi.

Reklam

Mezar taşının ön yüzüne ‘Yılmaz- Güfer kızı Ceren Özdemir’ yazılarak Özdemir’in fotoğrafı yerleştirildi.

Taşın arka yüzüne ise Özdemir’in sosyal medya hesabından paylaştığı şu sözler kondu: “Sınırlarımın ötesine geçmeyi öğreniyorum ve artık isteklerimi bastıranların yanında duramam. Bazen büyümek için insanları geride bırakmak zorunda olduğumu öğrendim ve bu öz sevginin ötesinde nihayet kim olduğumun meselesi.”

Ceren’in babası Yılmaz Özdemir ise sosyal medya hesabından “Prensesimin istirahatgahını geçireceği mekanı Allah’ın izniyle hazır” notuyla kızının mezarından fotoğraflar paylaştı.

Reklam

Ne olmuştu?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019’da Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kendisini yaklamaya çalışan iki polisi de bıçaklayan Arduç hakkında ‘canavarca hisle kasten öldürme’ ve iki kez ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılmıştı. Arduç’un akıl sağlığının yerinde olduğu belirlenmişti.

Ceren Özdemir’in katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı

Ceren Özdemir’in katilinin akıl sağlığına bakılacak: Beni çıkarmayın, yine öldürürüm

Üniversiteli Ceren Özdemir’in katiline iki dava: İndirim uygulanmasın

Ceren Özdemir’in katili tutuklandı

Ceren’in katili: Kendime yeni avlar aradım; pişman değilim

Ceren Özdemir toprağa verildi: Annesinden ‘Faili meçhul kalmasın’ çağrısı

Abla eşkal vermişti: Ceren Özdemir cinayetinde bir kişi gözaltında

Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir, hayatını kaybetti

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...