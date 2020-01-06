Ceren Özdemir’in mezarına sosyal medya paylaşımı yazıldı

Ordu’da öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in mezar taşına sosyal medya paylaşımı yazıldı.

Fotoğraflar: DHA

Özdemir ailesi, kızlarını defnettikleri Ulubey ilçesine bağlı Kumanlar Mahallesi’ndeki aile mezarını granit mermerle çevirdi.

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Mezar taşının ön yüzüne ‘Yılmaz- Güfer kızı Ceren Özdemir’ yazılarak Özdemir’in fotoğrafı yerleştirildi.

Taşın arka yüzüne ise Özdemir’in sosyal medya hesabından paylaştığı şu sözler kondu: “Sınırlarımın ötesine geçmeyi öğreniyorum ve artık isteklerimi bastıranların yanında duramam. Bazen büyümek için insanları geride bırakmak zorunda olduğumu öğrendim ve bu öz sevginin ötesinde nihayet kim olduğumun meselesi.”

Ceren’in babası Yılmaz Özdemir ise sosyal medya hesabından “Prensesimin istirahatgahını geçireceği mekanı Allah’ın izniyle hazır” notuyla kızının mezarından fotoğraflar paylaştı.

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Ne olmuştu?

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019’da Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kendisini yaklamaya çalışan iki polisi de bıçaklayan Arduç hakkında ‘canavarca hisle kasten öldürme’ ve iki kez ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılmıştı. Arduç’un akıl sağlığının yerinde olduğu belirlenmişti.