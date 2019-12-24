Ceren Özdemir’in katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı

Ordu’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’un akıl sağlığı yerinde çıktı.

Özgür Arduç. (Fotoğraf: DHA)

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık’ta Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kendisini yaklamaya çalışan iki polisi de bıçaklayan Arduç hakkında iki farklı iddianame hazırlanmış, ‘canavarca hisle kasten öldürme’ ve iki kez ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan ceza istemiyle dava açılmıştı. Savcı, indirim uygulanmamasını da talep etmişti.

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Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada, Arduç’un akıl sağlığına bakılmasına karar verilmişti.

Arduç, bugün Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden güvenlik önlemleri eşliğinde Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Katil, burada akıl sağlığının tespiti için muayene edilmesinin ardından yeniden Van’a gönderildi.