Ceren Özdemir’in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ordu’da Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç’a ‘canavarca hisle öldürmekten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Fotoğraf: DHA

Ordu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmaya, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen katil zanlısı Özgür Arduç Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin rapor dava dosyasına eklendi.

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‘Deli olmam için ne yapmam gerek’

Heyet raporuna ilişkin savunma yapan tutuklu Arduç, akli dengesinin yerinde olmadığını savunarak şunları söyledi: “Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda ‘aklım yerinde’ deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek. Hangi doktor raporu vermiş? Akıl sağlığım yerinde değil, yeniden rapor aldırmak istiyorum. Madem rapor vermiyorsunuz, beni hastanede yatırın.”

Mahkeme Arduç’un yeniden akıl sağlığı raporu hazırlanmasını talebini reddedip mevcut akıl sağlığına ilişkin raporu kabul etti.

Ceren Özdemir’in babası Yılmaz Özdemir, “Sanığın bu kadar mahkemeden talepte bulunması normal değil” derken Anne Güfer ve kızı Gizem Özdemir de, “Sanık kaçmaya çalışıyor akıl sağlığı ile ilgili talebini reddediyorum. Onun en ağır cezayı almasını talep ediyorum” diye konuştu.

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Cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkmıştı

Cinayet, 3 Aralık 2019’da Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi’nde işlenmişti. Bale kursundan çıkıp evinin önüne giden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir apartman kapısından girmek üzereyken arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklanmıştı.

Emniyet müdürlüğü tarafından yapılan kimlik tespitinde katil zanlısının 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık 2019 tarihinde açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç olduğu tespit edilmişti.

Polisleri de yaralamıştı

Cinayetten bir gün sonra, 4 Aralık günü, Arduç kendisini yakalayan polis memurları Z.K. ve H.D.’yi de bıçaklayarak yaralamıştı. İki polis memurunun bıçaklanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede de sanığa ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edilmişti.