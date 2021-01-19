Ceren Özdemir’in katili, iki polisi yaralamaktan hakim karşısına çıktı: Daha uzayacak mı mahkeme?

Ordu’da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç’un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın beşinci duruşması görüldü. Arduç, “Daha uzayacak mı mahkeme” dedi.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

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Söz verilen sanık Arduç, “Mahkeme yine gün mü atacak? Mahkeme tarihini bana söyleyin” diyerek duruşmaya çıkmak istemediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti başkanı, polis memuru Zeki Çelik ile ilgili kati raporun hazırlanması için olay tarihinden 18 ay geçmesi gerektiğinin kendilerine bildirildiğini belirtti.

Heyeti kati raporun hazırlanacağı süreyi dikkate alarak, duruşmayı 6 Temmuz’a erteledi.

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Olay

20 yaşındaki Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019’da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Arduç’a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Özdemir’in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak 2020’de görülen ikinci duruşmasında ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli’yi bıçakla yaralaması nedeniyle de ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki kamu davası açılmıştı.