Ceren Özdemir’in katili hala indirim peşinde: İstinafa gitsem faydası olur mu?

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç bu kez kendisini yakalayan polisleri yaraladığı için hakim karşısına çıktı. Arduç duruşmada Özdemir cinayeti için aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasını gündeme getirip indirim için ‘nabız yokladı.’

Fotoğraf: DHA

‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanan Arduç ifadesinde “Bıçağın kabı olmasaydı ikisini öldürmüştüm. Öldürmek istedim. Bana bakmasaydı ben boğazına sokacaktım” dedi.

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Polis memurlarının ifadesi sonrası söz isteyen Arduç şunları söyledi: “Van’da beni neden Adli Tıp Kurumu’na göndermeyip Ruh ve Sinir Hastanesi’ne gönderdiniz. Geçenki duruşmada bana ne söylediğinizi anlamadım. Beni iyice araştırmadan cezayı kestiniz. Ben şimdi istinafa gideceğim, bir faydası olur mu?”

Bunun üzerine mahkeme hakimi, sanıktan mevcut davayla ilgili konuşmasını istedi.

Mahkeme heyeti, yaralı polisle ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan istenen raporun gelmesine karar vererek duruşmayı 31 Mart 2020 tarihine erteledi.

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Ordu’da 3 Aralık 2019’da yaşanan vahşet sonrası Arduç kent merkezinde esnaf tarafından fark edilmiş, kendisini polis otosuna bindiren iki polis memurunu bıçaklayarak yaralamıştı. Arduç, Özdemir cinayeti için ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.