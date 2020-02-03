Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ceren Özdemir’in adı müzik atölyesinde yaşayacak

Ordu’da cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından öldürülen Ceren Özdemir’in adı, Adana’da açılan bir müzik atölyesine verildi.

Fotoğraf: DHA

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık’ta açık cezaevinden izinli çıkan Özgür Arduç’un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Arduç, yakalandığı sırada da iki polis memurunu bıçakla yaralamıştı. Ordu’da ‘canavarca hisle kasten öldürme’ ve iki kez de ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçlarından yargılanan katil zanlısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Reklam

Adana’nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki Bülent Evevit Sanat Parkı’na yapılan müzik atölyesine Ceren Özdemir’in adı verildi. Ayrıca park içerisine Özdemir’in bir büstü de yerleştirildi.

Park içerisinde düzenlenen açılış töreni Öğretmenler Korosu’nun müzik dinletisiyle başladı. Dinletide Aşık İmami’nin Ceren türküsü duygulu anların yaşanmasına neden oldu.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Burhanettin Bulut ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Reklam

Ceren Özdemir’in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ceren Özdemir’in mezarına sosyal medya paylaşımı yazıldı

Ceren Özdemir’in katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı

Ceren Özdemir’in katilinin akıl sağlığına bakılacak: Beni çıkarmayın, yine öldürürüm

Üniversiteli Ceren Özdemir’in katiline iki dava: İndirim uygulanmasın

Ceren Özdemir’in katili tutuklandı

Ceren’in katili: Kendime yeni avlar aradım; pişman değilim

Ceren Özdemir toprağa verildi: Annesinden ‘Faili meçhul kalmasın’ çağrısı

Abla eşkal vermişti: Ceren Özdemir cinayetinde bir kişi gözaltında

Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir, hayatını kaybetti

SON HABERLER

Çin’den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle dün akşam Türkiye’ye getirilen 42 kişi ve tahliyeyi yapan 20 kişilik ekip için karantina süreci başlatıldı. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen 62 kişi, 14 gün boyunca kontrol altında tutulacak.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...