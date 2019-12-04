Ceren Özdemir toprağa verildi: Annesinden ‘Faili meçhul kalmasın’ çağrısı

Ordu’da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir bugün okulundaki törenin ardından öğle namazı sonrası toprağa verildi.

Fotoğraflar: DHA

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Özdemir, dün saat 19:30 sıralarında evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü. Soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alınmıştı.

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‘Affedilebilir durum değil’

Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Ceren Özdemir için ilk tören, okuduğu fakültenin önünde düzenlendi. Törene anne Gülfer, baba Yılmaz, abla Gizem Özdemir, vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ceren’in tabutunun üzerine Türk bayrağı ile Ordu Üniversitesi flaması serildi. Prof. Dr. Ali Akdoğan törendeki konuşmasında “Bir evladımızın hiçbir suçu günahı olmadan, göz göre göre canına kast etmek affedilebilir bir durum değildir” ifadelerini kullandı.

Helallik alınan ve dualar edilen törenin sonunda, Özdemir’in tabutu cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Yavuz ve Güler de tabuta omuz verdi.

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Annesi: Faili meçhul kalmasın

Özdemir’in cenazesi, üniversitedeki törenin ardından Ulubey ilçesindeki Kumanlar Mahalle Kültür ve Cem Evi’ne götürüldü. Aile, cenazeye katılanların taziyelerini kabul etti.

Anne Gülfer Özdemir, kadın cinayetlerinin faili meçhul kaldığını, kızının katillerinin bulunmasını istedi.

Anne Özdemir şunları söyledi: “Ben onsuz yaşayamam, ben de çocuğumun yanına gitmek istiyorum. Benim çocuğum hiç kimseye kıyamazdı. Karıncayı bile incitmezdi. Ben dayanamıyorum. Ben olsaydım o tabutlarda. Beni de çağır toprağın altında, ben senin yanında dururum yavrum. Ben onsuz yaşayamam. Kızımın katillerini bulun, faili meçhul etmeyin. Katillerini bulun bana kızımın. Benim yavrum melekti, hiç düşmanı yoktu, düşmanımız yoktu.”

Babası: Muhtemelen takip edildi

Baba Yılmaz Özdemir de şunları dile getirdi: “Olay evin kapısında oluyor, takip olayı. Bıçaklanma olayı da evin önünde oluyor, binanın girişinde. Otomatik çalışmadığı için ablası yukarıdan aşağıya anahtar atıyor. Daha sonra ablası kapının açılma sesini duyuyor, biraz bekliyorlar. Bakıyorlar gelmiyor, inmek zorunda kalıyorlar aşağıya. Arkasından cinayet zanlısını görüyor. Kep var kafasında. Yani tam olarak tanımıyoruz, belli değil. Emniyet müdürlüğü ile diyalog içerisindeyiz. Acımızı dindirecek herhalde. Bunun için çalışıyorlar, yoğun bir çalışma var. En azından failin yüz şekline ulaştılar gibi geliyor bana. Bugün büyük bir ihtimalle sonuçlanır gibi geliyor. Çocuğumun gizli bir şeyi olsa anlatırdı zaten bana. Kızım sabah okula gitti. Akşam okuldan çıkıyor. Bale öğretmeni kendisi. Özel sanat evinde bale dersi veriyor. Oradan çıkıyor, oradan takibe alıyor onu büyük ihtimalle.”

Ceren Özdemir, cenaze namazının ardından toprağa verildi.