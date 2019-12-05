Ceren Özdemir ile ilgili sosyal medyadaki olumsuz paylaşımlara soruşturma

Ordu başsavcılığı, sosyal medyadan Ceren Özdemir’in kıyafetleri ve yaşamını hedef alarak paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlattı. Ordu büyükşehir belediyesi de soruşturma kapsamında taraf olacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Ordu’da bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir hakkında sosyal medyada olumsuz paylaşımlar yapılmıştı.

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Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in Twitter’daki açıklaması şöyle: “Hepimizi yasa boğan Ceren Özdemir’in canice öldürülme eylemini ve şiddeti meşrulaştıran, suçu ve suçluyu öven, suça teşvik eden sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatacak ve ilgililerin gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız.”