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Yaramazlara biraz batar!

Ceren Özdemir cinayetinde gözaltına alınan kurye serbest

Ordu’da 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kurye serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi Özdemir, dün saat 19:30 sıralarında evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü.

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Ordu Emniyet Müdürlüğü, kurstan evine kadar 2.5 kilometrelik yolu yürüyerek kat eden Özdemir’in güzergahındaki kameraları özel ekiple inceledi.

Kadının telefonunu da inceleyen polis, Özdemir’in en son kimlerle görüştüğüne ve tehdit edilip edilmediğine bakıyor.

Yemek götüren kurye taciz etmiş

Soruşturma kapsamında, Özdemir’in ablası Gizem’le yaşadığı eve yemek götüren bir kurye gözaltına alındı. Kurye M.D.’nin bir süre önce kadına arkadaşlık teklifi ettiği, ret yanıtı alınca da Özdemir’in ‘rahatsız etmeye’ başladığı öğrenildi. Gece yarısı gözaltına alınan kurye, cinayetler irtibatı bulunamayınca serbest bırakıldı.

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Ablası: 40’lı yaşlarında birini görmüştüm

Abla Gizem Özdemir, polisteki ifadesinde şunları söyledi: “Kardeşim beni telefonla arayarak binanın giriş kapısının anahtarını istedi. Anahtarı atmak için pencereye çıktığımda binanın önünde 40 yaşlarında siyah giyimli bir şahsın olduğunu gördüm. Ceren gelince anahtarı attım. İçeri girene kadar pencerede bekledim. Sonra içeri girdim. Akabinde çığlıklar duydum, aşağı indiğimde, binanın giriş katında kardeşimi kanlar içinde buldum.”

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