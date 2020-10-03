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Ceren Özdemir cinayeti: Kamu görevlilerine takipsizlik AYM’ye taşındı

Ordu’da öldürülen üniversiteli Ceren Özdemir’in ailesi, kamu görevlilerine açılan soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Cezaevi firarisi 36 yaşındaki Özgür Arduç, 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i Aralık 2019’da öldürmüş, iki polisi de bıçaklamıştı. Arduç’a Özdemir cinayeti nedeniyle ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Diğer dava sürüyor.

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Özdemir’in ailesi, Arduç’un kaldığı cezaevindeki kamu görevlileri hakkında ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, soruşturma sonunda takipsizlik kararı vererek dava açmamış, Ordu 1’inci Sulh Ceza Hakimliği de ailenin karara itirazını reddetmişti.

‘Adaleti bulana kadar mücadele’

Anne Güfer Özdemir, baba Yılmaz Özdemir ve abla Gizem Özdemir, takipsizlik kararı ile karara itirazlarının reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

Acılı anne Güfer Özdemir, adalet yerini bulana kadar mücadele edeceklerini belirterek şunları söyledi: “Mahkemeden ret kararı gelince biz de Anayasa Mahkemesi’ne gittik. Avukatımızla diyalog içerisindeyiz. Avukatımız onların tüm kusurlarını ortaya çıkardı. Katilin sekiz disiplin suçu olduğunu ortaya çıktı. Bunlardan başta bahsedilmedi. Savcı bey, ‘Kanun neyse biz onu uyguluyoruz’ demişti. Beni farklı yönlendirdiler. O zaman kafam o kadar algılamadı. Acının içerisinde düşünemedim. Benim çocuğumu katlediyor, iki emniyet mensubunu yaralıyor, geçmişinde bir çocuk yaralaması var ve ona ‘Yapacak birisi değildi’ diyebilebiliyorlar.”

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‘Hayatta olabilirdi’

“Sekiz disiplin suçu olan bir kişiyi dışarı çıkarmak, büyük bir ihmaldir” diyen anne, kamu görevlilerin ihmali olmasaydı kızının şimdi hayatta olacağını ifade etti.

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