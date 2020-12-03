Ceren Özdemir birinci ölüm yıldönümünde anıldı: Acımız dinmiyor

Ordu’da, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu 20 yaşında hayatını kaybeden Ceren Özdemir, ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı.

Fotoğraflar: AA

Cezaevi firarisi 36 yaşındaki Özgür Arduç, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir’i 3 Aralık 2019’da, Altınordu ilçesindeki evinin önünde öldürmüş, iki polisi de bıçaklamıştı.

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Arduç’a, ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

AA’nın haberine göre Özdemir’in, Ulubey ilçesindeki mezarı başında düzenlenen anma programına, annesi Güfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir ile yakınlarının yanı sıra Ordu Alevi Kültür Deneği Başkanı Hasan Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Ordulular katıldı.

Dua edildi; mezara kırmızı güller, karanfiller bırakıldı. Ailesi üzerinde “Meleğimiz Cerenimize” yazılı kart bırakırken, çiçeklerle süslü “Unutmadık” yazısı mezar taşının önüne kondu.

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Anne Güfer Yılmaz, kızının mezarı başında gözyaşı dökterken baba Yılmaz Özdemir, acılarının ilk günkü gibi devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Eşimin ve benim acım hiç dinmiyor. Bundan sonra demek istediğim, başka Cerenlerin canının yanmaması için toplum olarak elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. İnsanlara mesaj olarak yolluyorum. Hepimiz çocuklarımıza sahip çıkalım. İyi çocuklar yetiştirelim, topluma kazandıracağımız çocuklar. Böyle caniler topluma yetiştirmeyelim.”