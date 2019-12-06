Ceren için Ordu’da yürüyüş: Bu kadar mıydı bir meleğin ömrü

Ordu’da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi. Olay günü olacaklardan habersiz sokakta evine yürüdüğü 2,5 kilometrelik güzergâhta düzenlenen yürüyüşe, Ceren’in ailesi, arkadaşları ve çok sayıda kişi de eşlik etti.

Fotoğraflar: DHA

20 yaşındaki Ceren Özdemir, 3 Aralık akşamı, Ordu’da, evinin önünde saldırgan Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Saldırgan Arduç, iki gün sonra kimliği belirlenerek yakalanmıştı.

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Ceren Özdemir için bu akşam onun en son yürüdüğü caddede yürüyen kalabalıkta, ‘Biliyor musunuz, ben bu çağdan nefret ettim. Etimle, kemiğimle, hücrelerimle nefret ettim’ yazılı pankartlar taşıdı. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterilen yürüyüşte ellerinde ‘Kadın cinayetlerini durduracağız’, ‘İyi ki doğdun Ceren’, ‘Bu kadar mıydı bir meleğin ömrü’, ‘Yasalar, kadınları korusun, iyi hal indirimi son bulsun’ şeklinde yazılı dövizler taşıyanlar da Ceren’e yapılan saldırıyı kınadı.

Ceren'in her gün yürüdüğü yollarda bu kez binlerce kişi onun adıyla yürüyor: Ceren Özdemir ölümsüzdür!



📍#Ordu'da #CerenÖzdemir yürüyüşü pic.twitter.com/W98AyNRk84 — Yol TV (@YolTV) December 6, 2019

Yürüyüş, Ceren’in saldırıya uğradığı evinin önünde sona erdi.

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Ceren’in doğum günüydü: Sosyal medyaya mesaj yağdı

Ceren Özdemir, yaşasaydı bugün 21’inci yaşını kutlayacaktı. Ölümü ile Türkiye’yi yasa boğan Ceren’den geriye arkadaşlarına bıraktığı “Hediye almayın, ama doğum günümü unutmayın” mesajları kaldı. Sosyal medya hesaplarına binlerce takipçi, mesajlar göndererek Ceren’in doğum gününü kutladı. Mesajlarda, “Seni koruyamadık, bizi affet, doğum günün kutlu olsun”, “İyi ki doğdun melek yüzlü melek”, “İyiki doğdun prenses” gibi ifadelere yer verildi.