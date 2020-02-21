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Yaramazlara biraz batar!

Ceren Damar’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Ankara’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i okuldaki odasında öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme verdiği cezada takdir indirimi uygulamadı.

Fotoğraf: DHA

Savcı sanığın “Ceren Damar ile gönül ilişkimiz vardı, beni zorladı” sözlerini ‘Gerçek dışı ve kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik’ olarak değerlendirdi.

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Sanığa ayrıca ‘ruhsatsız silah bulundurmak ve silahla tehdit’ suçundan üç yıl hapis cezası verildi.

Damar, sınavda kopya çektiğini tespit ettiği öğrencisi Hikmet tarafından 2 Ocak 2019’da üniversitedeki odasında silahla vurularak öldürülmüştü. Hikmet, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyordu.

Hikmet’in akademisyen Damar’ı iki el ateş etmesinin ardından 17 defa bıçakladığını belirlenmişti. Sanığın avukatlığını yapan Vahit Bıçak dava süreci boyunca yaptığı savunmalarla tepki çekmiş, olayın bir kadın cinayeti olmadığını, Damar ile Hikmet arasında ilişki olduğunu hatta asıl mağdurun müvekkili olduğunu iddia etmişti.

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