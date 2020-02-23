Ceren Damar’ın babası: Avukat Vahit Bıçak’a dava açacağım

Akademisyen Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar, davada kızı hakkında tepki çeken açıklamalarda bulunan avukat Vahit Bıçak’a dava açacağını söyledi.

Mustafa Damar (Fotoğraf: DHA)

Ankara’da, kopya çektiği için tutanak tutan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i 3 Ocak 2019’da öldüren Hasan İsmail Hikmet’e 21 Ocak 2020’deki karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti.

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Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak, savunmasında, Şenel’in zorlamasıyla ikili arasında ilişki bulunmasından, akademisyenin darbe girişimi yanlısı tweet attığı iddiasına dek tepki çeken birçok açıklamada bulunmuştu. Ankara Barosu, Bıçak hakkında disiplin soruşturması başlatma kararı almıştı.

‘Müebbet fiilen uygulansın’

Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar, 14 aylık hukuk mücadelesinin sonunda mahkemenin sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiğini hatırlattı. Cezanın adaletin tecelli etmesine yetmediğini söyleyen Mustafa Damar, ağırlaştırılmış müebbetin 30 yıl olduğunu dile getirdi.

Damar, “27 yaşındaki kızım, bu devletin yasalarını uyguladığı, devletin emirlerini yerine getirdiği için katledildi. Katile verilen ceza 30 yıl. Bu bizim beklentimize cevap veren bir hüküm değil” ifadelerini kullandı.

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Beklentisinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının fiilen uygulanması olduğunu belirten baba, ‘kızlarının acısına yanamadan sanık avukatı Vahit Bıçak’ın psikolojik şiddetine maruz kaldıklarını’ aktardı.

Vahit Bıçak’a dava açacak

Ceren Damar

Damar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kızımın namusuna, iffetine dil uzattı. Ölünün hatırasına hakaret etti. Daha da ileri giderek şahsıma, aileme yönelik psikolojik şiddet uyguladı. Kamuoyunun gözü önünde tehditlere varan ifadelerde bulundu. Bunların karşılıksız kalmaması gerekir. Bugüne kadar sabrettim, kızımın davasının zarar görmemesi için sustum. Ancak bunların tamamını derledim, toparladım. Kesinlikle yanına bırakmayacağız. Çünkü bu kişi gençlere ve topluma kötü bir rol model. Önümüzdeki günlerde harekete geçeceğim. Kesinlikle dava açacağım çünkü birincisi kızımın namusuna dil uzattı, ikincisi beni tehdit etti. Bunların tamamı yargının çatısı altında, avukatların, sivil toplum örgütlerinin, kamuoyunun gözü önünde yapıldı. Her şey aleni yapıldı. Dolayısıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, en ağır cezayı alması için çalışacağım.”

Bıçak’a Ankara Barosu tarafından disiplin soruşturması başlatıldığını aktaran baba, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başka olmak üzere kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.