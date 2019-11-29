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Yaramazlara biraz batar!

Ceren Damar davasında mütalaa: Katile ağırlaştırılmış müebbet istendi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Ceren Damar’ı öldüren Hasan İsmail Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Damar, sınavda kopya çektiğini tespit ettiği öğrenci tarafından 2 Ocak’ta üniversitedeki odasında silahla vurularak öldürülmüştü. Katile ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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Davanın bugünkü duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, Hikmet’in Damar’ı iki el ateş etmesinin ardından 17 defa bıçakladığını belirtti.

Mütalaada katile ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek’ten ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

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