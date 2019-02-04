Diken

Yaramazlara biraz batar!

Cerablus’tan Karkamış’a ateş açıldı: Bir çocuk ağır yaralı

Suriye’nin Cerablus bölgesinden ateş açılması sonucu Gaziantep’in Karkamış ilçesinde biri çocuk iki kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Karkamış’a akşam saatlerinde düşen mermiler sınır hattında lokanta işleten 55 yaşındaki Şıh Mehmet Özpolat ve aynı bölgedeki evlerinin önünde oyun oynayan beş yaşındaki Dilek Özberk’e isabet etti.

Reklam

Yere düşen yaralıları görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Karkamış Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan beş yaşındaki dilek Dilek Özberk, Gaziantep’e sevk edildi.

Reklam

DHA’nın haberinde yer alan iddiaya göre mermiler Cerablus kentindeki bir düğün sırasında eğlence için ateşlendi. Cerablus kentinin dış mahalleleri sınıra 1 kilometre uzaklıkta.

SON HABERLER

Sakarya’da maç kavgası: Holigan kadın, iki kadın taraftarı bıçakladı

Sakaryaspor ile Hacettepe arasında oynana 2. Lig maçı sonrasında bir kadın taraftar iki kadını bıçakladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan Sakaryaspor-Hacettepe karşılaşmasını ‘kuzey tribünü‘nde izleyen M.C. ve B.Y. isimli iki kadın adı öğrenilemeyen kadın taraftar ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışma diğer taraftarların araya girmesiyle son buldu. Maçın sonunda stadyumdan ayrılan kadın taraftarlar stat çevresinde tekrar […]

Lüks araçla yarış iki kişinin ölümüne neden oldu

Adana’da lüks otomobiliyle gece saatlerinde caddede yarış yapan bir sürücü iki kişinin ölümüne neden oldu. Muhammet A. adlı sürücü, iddiaya göre Çukurova ilçesindeki işlek Türkmenbaşı Caddesi’nde geceyarısı lüks otomobiliyle başka bir araçla yarış yaptı. Muhammet A. yarış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarptı. Araç kontrolden çıktı, ardından iki farklı otomobile daha çarptı. Sürücü […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...