Cerablus’tan Karkamış’a ateş açıldı: Bir çocuk ağır yaralı

Adana’da lüks otomobiliyle gece saatlerinde caddede yarış yapan bir sürücü iki kişinin ölümüne neden oldu. Muhammet A. adlı sürücü, iddiaya göre Çukurova ilçesindeki işlek Türkmenbaşı Caddesi’nde geceyarısı lüks otomobiliyle başka bir araçla yarış yaptı. Muhammet A. yarış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarptı. Araç kontrolden çıktı, ardından iki farklı otomobile daha çarptı. Sürücü […]