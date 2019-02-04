Cerablus’tan Karkamış’a ateş açıldı: Bir çocuk ağır yaralı

Suriye’nin Cerablus bölgesinden ateş açılması sonucu Gaziantep’in Karkamış ilçesinde biri çocuk iki kişi yaralandı.
Karkamış’a akşam saatlerinde düşen mermiler sınır hattında lokanta işleten 55 yaşındaki Şıh Mehmet Özpolat ve aynı bölgedeki evlerinin önünde oyun oynayan beş yaşındaki Dilek Özberk’e isabet etti.
Yere düşen yaralıları görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Karkamış Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Hayati tehlikesi bulunan beş yaşındaki dilek Dilek Özberk, Gaziantep’e sevk edildi.
DHA’nın haberinde yer alan iddiaya göre mermiler Cerablus kentindeki bir düğün sırasında eğlence için ateşlendi. Cerablus kentinin dış mahalleleri sınıra 1 kilometre uzaklıkta.