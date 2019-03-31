Cep telefonunu sandığa düşürdü

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde bir seçmen sabah saatlerinde oy kullanırken telefonunu sandığa düşürdü. İsmi açıklanmayan seçmen, saat 16.00’dan sonra sandığın açılmasıyla telefonunu geri alabildi.

Fotoğraf: DHA

Saat 07.00’de başlayan oy verme işlemi sırasında oyunu kullanan bir seçmen cep telefonunu 1024 No’lu sandığa düşürdü.

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Oy verme işlemi sürerken cep telefonunu alması mümkün olmayan vatandaş, oy kullanımının tamamlandığı saat 16.00’yı bekledi. Görevliler, oyları saymak için açtıkları sandıktan çıkan telefonu sahibine iade etti.