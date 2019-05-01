Cep telefonunda ÖTV zammı

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 lira ile bin 500 lira arasında olanlarda yüzde 40’a, matrahı 1500 lirayı aşanlarda yüzde 50’ye çıkartıldı.

Fotoğraf: Reuters

Şubat ayında AKP’nin meclise sunduğu tasarıyla, cep telefonlarından, ÖTV matrahlarına göre farklı oranlarda vergi alınmasının önü açılmıştı.

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ÖTV artışının yansıtılmasıyla tüm cep telefonlarının fiyatlarına da zam yapılmış olacak.

Puroda vergi, sigarada maktu vergi tutarı yükseldi

Sigara ve enfiyede (toz halinde tütün) vergi oranları yüzde 67 olarak sabit kaldı. Puroda yüzde 40 olan vergi oranı yüzde 67’ye yükseltildi.

Sigara ve enfiyede sıfır, puroda ise 0,3244 olan asgari maktu vergi tutarları 0,2679 olarak belirlendi. Tütün ürünleri ile puronun maktu vergi oranları ise eşitlendi.

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