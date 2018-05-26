Cep telefonuna yüzde 20 zam geliyor!

Artan döviz kuru, cep telefonu fiyatlarında da yüzde 20’lik bir zamma neden olacak.

Vatan’dan Emre Eser’e konuşan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Turnacı, sektörün tamamının ithalatçı olduğunu ve kurdaki yükselişten olumsuz etkilendiklerini söyledi.

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Turnacı şunları kaydetti: “Dolardaki artışı belli bir noktaya kadar tüketiciye yansıtmamaya çalıştık. Perakende mağazaları da bu süreçte zam yapmadı ama gelinen bu noktada ithalattaki kur seviyeleri bizim için çok olumsuz. Mecburen zam yapmak zorundayız. Bu artış da yüzde 20 olacak.”

Servise de zam

MOBİSAD başkanı, cep telefonu parçalarının Uzakdoğu pazarından dolarla ithal edildiğini belirterek “Buradaki arkadaşlarımız da maliyetleri artacağı için bunu fiyatlara yansıtacak. Dolayısıyla hem 2’nci el pazarında fiyatlar yükselecek hem de tamir ve servis ücretlerinde bir artış yaşanacak” dedi.

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‘İstihdam kaybı da olacak’

Turnacı, cep telefonunun lüks olmadığını ve uygulanan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) haksız olduğunu dile getirerek “Kur bu seviyedeyken satışlarımız daha da düşecek. Pazarımız daralacak. Nasıl akaryakıtta kur nedeniyle yeni bir ÖTV modeline gidildiyse bizim için de aynı modelin uygulanmasını talep edeceğiz. Yoksa çok sayıda istihdam kaybı olacak” diye konuştu.

Akaryakıtta döviz kuru nedeniyle artış yaşanacağı zaman ÖTV’de aynı oranda indirime gidiliyor. Böylece zam pompaya yansımıyor.