Cep telefonu için ‘corona’ önlemi: Kulaklıkla konuşun

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, corona virüse karşı ‘dijital önlemler’ de alınması gerektiğini söyledi.

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Prof. Dr. Eraslan, “Telefon ekranları günde en az iki kere temizlenmeli” diyerek şu önerilerde bulundu: “Telefon konuşmalarında kulaklık kullanılması çok önemli, ekranın yüze değmemesini öneriyoruz. Bireysel kulaklık, mikrofon gibi cihazların temizliğine özen gösterilmeli ve başkalarıyla paylaşılmamalı. Bankamatik gibi ortak kullanıma açık teknolojik cihazların kullanımından önce ve sonra eller yıkanmalı veya silinmeli.”