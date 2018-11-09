Cep telefonu harcına 330 lira zam

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karma eğitimin kaldırılmasının söz konusu olmadığını dile getirirken, “Ama bazı okulların kız, bazı okulların erkek okulu olarak düzenlenmesinin bir çeşitlendirme anlamında hiçbir sakıncası yok” dedi.