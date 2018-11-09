Diken

Yaramazlara biraz batar!

Cep telefonu harcına 330 lira zam

Yurt dışından getirilen telefonlar için artık 500 lira ödenecek.

Fotoğraf: Reuters

Bugüne kadar 170 TL ödeniyordu.

Reklam

Söz konusu harcı ödemeden telefonu kullanıma açmak yasal olarak mümkün değil.

Resmi gazetede yayınlanan cumhurbaşkanı kararı şöşyle:

 

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...