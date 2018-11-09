Cep telefonu harcına 330 lira zam

Yurt dışından getirilen telefonlar için artık 500 lira ödenecek.
Bugüne kadar 170 TL ödeniyordu.
Söz konusu harcı ödemeden telefonu kullanıma açmak yasal olarak mümkün değil.
Resmi gazetede yayınlanan cumhurbaşkanı kararı şöşyle:
Yaramazlara biraz batar!
Yurt dışından getirilen telefonlar için artık 500 lira ödenecek.
Bugüne kadar 170 TL ödeniyordu.
Söz konusu harcı ödemeden telefonu kullanıma açmak yasal olarak mümkün değil.
Resmi gazetede yayınlanan cumhurbaşkanı kararı şöşyle:
Yunanistan Başbakanı Çipras Doğu Akdeniz’de bir enerji haritası yaratmak için şartların oluştuğunu ve Türkiye’nin bir ‘karar vermesi gerektiğini’ söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karma eğitimin kaldırılmasının söz konusu olmadığını dile getirirken, “Ama bazı okulların kız, bazı okulların erkek okulu olarak düzenlenmesinin bir çeşitlendirme anlamında hiçbir sakıncası yok” dedi.
Yurt dışından getirilen telefonlar için artık 500 lira ödenecek.
OHAL Komisyonu, kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerin yaptığı 42 bin başvurunun incelendiğini, 3 bin kişinin göreve iade edildiğini açıkladı.
Sayıştay, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) müdürlüğünün 20 piyanonun akordunun yıllık yaklaşık 40 bin liraya özel şirkete yaptırmasını ‘kamu kaynaklarının etkin kullanılmaması’ olarak nitelendirdi.