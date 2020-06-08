Cep telefonu çekmiyor; konuşmak için minareye veya dağın yamacına çıkıyorlar

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı İmamoğlu Çeşmesi köyünde GSM hatlarının çekmemesi nedeniyle köy halkı, cep telefonuyla konuşabilmek için ya cami minaresine ya da köye yakın dağın yamacına çıkıyor.

Fotoğraf: DHA

İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki 500 nüfuslu köyde, GSM hatlarının çekmemesi köy halkını sıkıntıya soktu. Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde sevdikleriyle konuşmak için yüksek yerlere çıkmaktan yakınan köy halkı bu durumun düzeltilmesini istiyor.

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Köy halkından İsmail Özhan, “Köye Ankara’dan geldim. Telefon çekmediği için mecbur minareye ya da dağın başına çıkıyoruz” dedi.

Üniversite öğrencisi Seyit Şahin ise köyde yaşanan sıkıntıyı şöyle anlattı: “Bu pandemi sürecinde hocalar bize ödevler verdi. Köyde internet erişimimiz kısıtlı. Arada caminin minaresine çıkıp konuşuyoruz. İnternet olmadığı için derslerime bakamıyorum.”

Köyde yaşayan yaşlılar da yetkililerden yardım isteyerek özellikle gençlerin mağdur olduğunu söyledi ve köye baz istasyonunun kurulmasını istedi.