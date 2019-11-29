Cep telefonu bağımlılığı: Gençlerin yüzde 23’ü ‘onsuz’ kaldığında panikliyor

Britanya’daki King’s College London’da görevli psikiyatrların yaptığı araştırmaya göre akıllı cep telefonları gençlerin dörtte birine yakınında bağımlılık haline geldi. Genç nüfus, akıllı cep telefonlarına o kadar çok ‘bağlı’ ki ‘onsuz’ kaldığında yüzde 23’ü panikliyor veya kaygılanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Bağımlılık, ayrıca, stres, depresif bir ruh hali, uykusuzluk ve okulda başarının düşmesi gibi sonuçları da beraberinde getirebiliyor ve gençlerin sosyal aktivitelere katılmalarına engel oluyor.

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Sonuçları ‘BMC Psychiatry’ adlı yayın organında yayınlanan araştırmada, 42 bin gencin ‘sorunlu’ cep telefonu kullanımına ilişkin verilerini içeren 41 araştırma incelendi.

Gençlerin, cep telefonunda geçirdikleri zamanı sınırlandırmak ve kontrol altına almakta zorluk çektiklerinin belirlendiği saptanan araştırmayı yapan ekip, bu tür bir bağımlılığın ruh sağlığı açısından ciddi sonuçları olabileceği konusunda eğitimcileri ve ebeveynleri uyardı.

Araştırma ekibinden Nicola Kalk, akıllı cep telefonlarının kendisinin mi yoksa yüklenen uygulamaların mı bağımlılığa neden olduğunu henüz çözemediklerini belirterek, “Ancak sonuçta ne şekilde olursa olsun büyük resme bakıldığında bağımlılık cep telefonu kaynaklı oluyor” dedi.

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Anne-babaların çocuklarının cep telefonlarıyla ne kadar vakit geçirdiklerini kontrol etmeleri gerektiğinin altını çizen Kalk şöyle devam etti: “Cep telefonları hayatımıza girdiğine göre onlarla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Özellikle de gençleri ve çocukları en az zarar görecek şekilde korumamız, yönlendirmemiz gerekli.”