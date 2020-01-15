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Yaramazlara biraz batar!

CEO’nun kaçışı sonrası Yamaha uyardı: Enstrüman kutusuna girmeyin

Nissan’ın eski CEO’sunun Japonya’dan Beyrut’a kaçarken bir müzik ekipmanı kutusu içinde saklandığı iddiası üzerine sosyal medyada insanlar bu kutuların içinde fotoğraf paylaşmaya başladı.

Fotoğraf: Twitter/Reuters

Bunun üzerine müzik ekipmanları markası Yamaha, Twitter’da şu uyarıyı yaptı: “Nedeninden bahsetmeyeceğiz ancak büyük müzik enstrümanlarının içine girilmekle ilgili birçok tweet görüyoruz. Talihsiz bir olay yaşanmadan uyarmak isteriz. Lütfen bunu yapmayın”.

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Nissan’ın görevden alınan ve Japonya’da yargılanan Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı eski CEO Carlos Ghosn, Japon adalet sisteminin ‘esiri’ olmayacağını söyleyerek İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçmıştı.

Fotoğraf: Twitter

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