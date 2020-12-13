Central Park’ta, ağaç dalının düşmesi sonucu ölen bebeğin anne-babasına 13.75 milyon dolar ödenecek

ABD’nin New York kentinde, Central Park’taki bir ağacın dalının düşmesi sonucunda altı aylık bebeklerini kaybeden çifte, yerel yönetim ve parkı işleten sivil toplum kuruluşlarından 13.75 milyon dolar (108.09 milyon lira) ödeyecek. Taraflar, 10 yıla yakın süredir devam eden davada anlaşmaya vardı.

Fotoğraf: New York Post

Michael Ricciutti ve eşi Karla del Gallo kızları Gianna ile Haziran 2010’da kentin simgelerinden olan parka gittiklerinde fotoğraf çektirmek için durdu. O sırada bulundukları noktadaki bal keçiboynuzu ağacından büyük bir dal kopup Karla del Gallo ve kucağındaki Gianna’nın üzerine düştü.

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7.5 metre yüksekten düşen dalın altında kalan bebek ve annesi ağır yaralandı. Gianna kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Karla del Gallo ise haftalarca komada kaldıktan sonra sağlığına kavuştu.

“Kızımız bize anne-baba bile diyemeden öldü, ilk adımlarını atamada. Hayatı elinden alındı” diyen çift 2011 yılında belediyeye, parkı ve içindeki hayvanat bahçesinin işletmesinden sorumlu Central Park Conservancy, Wildlife Conservation Society adlı sivil toplum kuruluşları ve ağaçların bakımından sorumlu şirket Beucler Tree Experts’e 50 milyon dolarlık dava açtı.

Dava sonuçlandı ve mahkemenin hakimi çifte tazminat ödenmesini kararlaştırdı. 13.75 milyon doları belediye ve sivil toplum kuruluşları ödeyecek.

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Kızlaırını kaybettikten sonra iki çocukları daha olan çift, Gianna’nın yokluğunu hiçbir şeyin tazmin edemeyeceğini, dava sonucunun böyle bir ihmalin bir daha tekrarlanmamasını sağlayacaklarını umduklarını söyledi.