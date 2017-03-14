Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Central Park bembeyaz

Birkaç gündür etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza bürünen New York’taki ünlü Central Park. (Reuters/Andrew Kelly)

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...