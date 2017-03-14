Central Park bembeyaz

Birkaç gündür etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza bürünen New York’taki ünlü Central Park. (Reuters/Andrew Kelly)
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