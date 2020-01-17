CENTCOM sözcüsü: İran’ın füze saldırısı sonucu 11 ABD askeri tedaviye alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Irak’taki Ayn el Esad üssündeki ABD birliklerine yönelik saldırısında 11 askerin ‘beyin sarsıntısı’ geçirdiği ve tedavi altına alındığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Reuters’ın haberine göre ABD’nin tüm küresel operasyonlarından sorumlu Merkezi Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Bill Urban, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İran’ın, Irak’ta bulunan Ayn el Esad üssüne 8 Ocak’ta düzenlediği füze saldırısında herhangi bir ABD askeri hayatını kaybetmezken, birkaç asker patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı belirtileri üzerine tedavi altına alındı.”

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Açıklamada tedbir gereği sekiz askerin ABD’nin Almanya Landstuhl’da bulunan askeri sağlık merkezine, üç askerin de Kuveyt Arifjan’da bulunan sağlık merkezine sevk edildiği, tedavileri biten askerlerin Irak’a yeniden gönderileceği belirtildi.

ABD-İran füze saldırıları

ABD 3 Ocak’ta Irak’ın başkenti Bağdat’taki uluslararası havalimanına füze saldırısı düzenlemiş, saldırıda ABD’nin ‘terör örgütü’ olarak sınıflandırdığı İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı tümgeneral Kasım Süleymani ve Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin komutan yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

İran ise 8 Ocak’ta Irak’ta bulunan Ayn el Esad üssündeki ABD birliklerine balistik füzeyle misilleme saldırı düzenlemişti. İran devlet televizyonu, saldırıda 80 ABD’linin öldürüldüğünü öne sürmüş, ABD Başbakanı Donald Trump ise “Her şey yolunda” diyerek hiçbir ABD’linin hayatını kaybetmediğini iddia etmişti.