CENTCOM komutanı: Suriye’den çekilme günler ya da haftalar içinde başlar

ABD’nin küresel güçlerini kontrol eden Merkezi Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, askerlerinin Suriye’den çekilmesinin birkaç gün ya da haftalar içinde başlayabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin Suriye’deki askerlerini çekeceğini aralık ortasında açıklamasına rağmen, çekilme takvimi ile ilgili belirsizlik halen sürüyor. Son olarak Wall Street Journal gazetesi, nisan sonuna kadar bölgede asker kalmayacağı haberini yazmıştı.

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Ortadoğu’daki birliklerin denetimi için çıktığı yolculuk sırasında beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Votel, bulunmak istedikleri noktada olduklarını ve çekilmenin günler ya da haftalar içinde başlayabileceğini belirterek, şöyle devam etti: “Muhtemelen haftalar içerisinde olacak. Tekrarlıyorum, çekilme sahada ortaya çıkacak duruma göre şekillenecek. İnsanları çekmek, ekipmanları çekmekten çok daha kolay. İhtiyacımız olmayan ekipmanları tasfiye ediyoruz.”