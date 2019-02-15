CENTCOM komutanı: IŞİD daha yenilmedi, ABD çekilmemeli

ABD’nin tüm küresel operasyonlarından sorumlu Merkezi Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Jospeph Votel IŞİD’in alt edilmeye yakın bile olmadığını ve Beyaz Saray’ın birlikleri geri çekme kararını doğru bulmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump 19 Aralık 2018’de askeri birliklerini Suriye’den çekeceklerini açıklamıştı. Ancak çekilme takvime belirsizliğini korurken Washington’dan aksi yönde açıklamalar eksik olmuyor.

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CNN International’a konuşan Ortadoğu’daki en yüksek rütbeli Amerikan generali Votel ‘Suriye’de ABD destekli güçlerin henüz IŞİD tehdidine karşı kendi başlarına mücadele etmeye hazır olmadıklarını’ vurguladı.

Votel şöyle devam etti:

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“Açıkçası şu dönemde askeri tavsiyem bu yönde (askerleri geri çekmek yönünde) olmazdı. Dürüst olmak gerekirse ben bu öneriyi yapmazdım. Halifeliğin hala liderleri var, savaşçıları var, işbirlikçileri ve kaynakları var. Dolayısıyla bu şebekeyle mücadeleye devam etmek için askeri baskının devam etmesi gerekiyor.

‘IŞİD’i tamamen yendik’ diyebilmem için IŞİD’in ABD’ye veya müttefiklerine hiçbir kumpas ve doğrudan saldırı yapamayacaklarından emin olmam gerekiyor. Hala çok güçlü bir ideolojileri var, o yüzden de hala ilham uyandırabiliyorlar.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ABD desteği devam etmeden bu terör örgütünü yenemez. Hala bizim olanak sağlamamıza ve desteğimize ihtiyaçları var.

Votel daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den birlikleri geri çekme kararını verirken ‘kendisine danışılmadığını’ söylemişti.