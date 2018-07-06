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Yaramazlara biraz batar!

Cenova, Kraliçe Elizabeth’ten ‘birikmiş’ bayrak kirasını istedi: 247 yıldır ödemiyorsunuz

 

İtalya’nın Cenova kenti, İngiltere’nin bayrağında kullandığı Aziz Yorgi Haçı için İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’ten ‘biriken’ kirayı ödemesini istedi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Cenova Belediye Başkanı Marco Bucci kraliçeye seslenerek, “Majesteleri, 247 yıldır ödeme yapmadığınızı üzülerek bildirmek isterim” dedi.

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Aziz Yorgi Haçı’nı ilk olarak Ceneviz tarafından bayrak olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Cenevizlilerin, Haçlı Seferleri’ndeki 1097-1098 Antakya Kuşatması sırasında kendilerine ‘görünerek’ yardım ettiğine inandıkları Aziz Yorgi’nin haçını sembol edinerek bayrak olarak kullanmaya başladığı rivayet ediliyor.

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İngilizlerin de denizlerde Cenevizliler tarafından korunmak için filolarına Aziz Yorgi haçlı sancak asmak için Ceneviz’le anlaşmaya vardığı, bu bayrağı kullanma hakkı karşılığında da Cenevizlilere yıllık ödeme yapma sözü verdiği belirtiliyor.

 

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