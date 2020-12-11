Cengiz’den ’47 milyon dolarlık uçak siparişi’ haberine yalanlama

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, 47 milyon dolara jet uçağı satın aldığı yönündeki iddiayı yalanladı.

Holdingin, Fransız Dassault Havacılık tarafından geliştirilen ve yakın zamanda tanıtılan uzun menzilli iş jeti ‘Falcon 6X’i 47 milyon dolara satın aldığı öne sürülmüştü. Bunun Türkiye’den ilk sipariş olduğu iddia edilmişti.

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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “425 milyon TL vergi borcunu sildiğiniz Cengiz İnşaat, 370 milyon TL değerinde lüks uçak almış” diyerek konuyu Meclis gündemine taşımıştı.

İddiayı yalanladı

Oda TV’ye konuşan Mehmet Cengiz, yedi yıl önce söz konusu şirkete uçak almak için başvurduğunu, uçağını satın aldığını, uçağın testlerde başarısız olduğu için iade ettiğini söyledi.

Cengiz, şöyle devam etti: “Eğer bugün böyle bir uçağım varsa, böyle bir sipariş verdimse, bunu ispatlayana bu uçağı hibe etmeye hazırım. Birileri benimle uğraşıyor, lütfen doğru haberler yapın.”