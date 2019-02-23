Cengiz Semercioğlu: Davanın şaka kaldırır tarafı yok sevgili Ahmet…

Ahmet Kural’ın “Davam var gidemem” demesi o kadar itici…

Çünkü sözünü ettiğin davanın şaka kaldırır tarafı yok sevgili Ahmet…

Evet bir davan var, hem de kadına şiddetle suçlandığın bir dava bu… Bir kadını 45 dakika dövdüğüne dair ortada ciddi iddialar, komşuların ifadeleri var… Ve bu konu sulandırılamayacak kadar önemli bir mesele… Eee güldük geçtik, şakasını da yaptık denemeyecek kadar hafifletilemeyecek bir konu… O yüzden NASA’ya laf yetiştireceğine lütfen bu konu gündeme geldiğinde daha ağırbaşlı davran…

NASA zaten bu konuyla ilgili yaptığın şu esprini görse astronot arama kriterlerini değiştirirdi…

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Cengiz Semercioğlu’nun yazısı