Cengiz adım adım: Fethi Paşa Korusu’ndaki kuruyan ağaçları kesmek için başvuru

25 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sızdırılan bir tapede “Milletin a… koyacağız” dediği öne sürülen işadamı Mehmet Cengiz, kendisine satılan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün içinde bulunduğu Fethi Paşa Korusu’ndaki kuruyan ağaçları kesmek için Koruma Kurulu’na başvurdu.

Hüseyin Avni Paşa Korusu’nun, Cengiz İnşaat’a TMSF tarafından 0 (sıfır) bedelle satıldığı öne sürülmüş, ancak Cengiz İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ise koruyu ihalede en yüksek teklifi vererek 31 milyon 690 bin 132 liraya satın aldığını savunmuştu.

Reklam

Cengiz’e satılan ve ‘sebebi bilinmeyen’ bir yangınla iki yıl önce küle dönen Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün etrafında ağaç kesimi yapılmıştı.

Yangından sonra Cengiz İnşaat’ın iddia ettiğinin aksine köşk için koruma kurulundan restorasyon izni alınmadığı ve köşkün projeyi onaylamayan koruma kurulunun yerinde inceleme kararı almasından sadece beş gün sonra kül olduğu da ortaya çıkmıştı.

Reklam

Koruda, 2016 yılının temmuz ayında çok sayıda ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Geçen yıl alınan kararda ise Fethi Paşa Korusu’nda ‘setaltı otopark’a onay verilmişti.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre, 24 Temmuz 2018’de Cengiz İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından İstanbul 1 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’na yapılan başvuruda ‘kuruyan ağaçların sahadan uzaklaştırılması’ talebi iletildi.

16 Ağustos’ta toplanan kurul, kuruyan ağaçlarla ilgili talebi önümüzdeki günlerde karara bağlayacak.