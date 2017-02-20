Cengiz adım adım ilerliyor: Fethi Paşa Korusu’na ‘setaltı otopark’ onayı çıktı

25 Aralık yolsuzluk soruşturmasından sızdırılan bir tapede “Milletin a… koyacağız” diyen işadamı Mehmet Cengiz’e satılan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün içinde bulunduğu Fethi Paşa Korusu’nda ‘setaltı otopark’a onay çıktı.

Hüseyin Avni Paşa Korusu’nun, Cengiz İnşaat’a TMSF tarafından 0 (sıfır) bedelle satıldığı öne sürülmüş, ancak Cengiz İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ise koruyu ihalede en yüksek teklifi vererek 31 milyon 690 bin 132 liraya satın aldığını savunmuştu.

Cengiz’e satılan ve ‘sebebi bilinmeyen’ bir yangınla iki yıl önce küle dönen Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün etrafında ağaç kesimi yapılmıştı.

Yangından sonra Cengiz İnşaat’ın iddia ettiğinin aksine köşk için koruma kurulundan restorasyon izni alınmadığı ve köşkün projeyi onaylamayan koruma kurulunun yerinde inceleme kararı almasından sadece beş gün sonra kül olduğu da ortaya çıkmıştı.

Koruda son olarak, geçen temmuz ayında çok sayıda ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre İstanbul 6 Numaralı Kütür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Cengiz’in aslına sadık kalınarak yapılacağını açıkladığı köşk inşaatına istediği ‘setaltı otopark’a onay verdi.

Son kararı, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu yerinde inceleme yaptıktan sonra verecek. Koru ve köşk ‘Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kalıyor.

Setaltı otoparkı nedir?

Yükseklik farkı olan arazilerde 2 metreye kadar kazılarak yapılan otoparka ‘setaltı otopark’ deniyor. Otoparkların girişi ve çıkışı dışarıdan görünebiliyor ama otoparkın üzeri doğal zeminle örtülüyor.

Üsküdar’daki 81 dönümlük arazi üzerinde 3 bin ağacın bulunduğu Fethi Paşa Korusu’nda yer alan Hüseyin Avni Paşa Köşkü, 2002 yılında ‘yıkılmadan korunması gereken 1. sınıf kültür varlığı’ olarak tescillenmişti.