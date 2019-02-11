Cenevre’de memura dini sembol yasaklandı: Başörtüsü de kapsamda

İsviçre’de Cenevre kantonunda yapılan referandumda kamu kurumlarında çalışanların dini semboller taşıması yasaklandı. Yasak kapsamına başörtüsü de giriyor.

Fotoğraf: DHA

Cenevre kantonunda geçen nisan ayında laiklik ilkesi çerçevesinde kabul edilen yasaya karşı muhalefetteki sol partiler ve ülkedeni dini gruplar kampanya başlatmıştı. Bazı Hıristiyan ve Müslüman grupların da destek verdiği kampanyada yasayı referanduma götürmek için gerekli imza sayısına ulaşılmıştı.

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Referandum dün yapıldı ve yasa yüzde 457e karşı yüzde 55 oyla kabul edilerek yürürlüğe girdi. Referanduma katılım oranı ise yüzde 43’te kaldı.

Yasaya karşı kampanya yürüten İsviçre merkezli Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş, yasayı isviçre anayasa mahkemesine götüreceklerini, sonuç alamazlarsa Avrupa insan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladı.

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Yasaya itiraz eden sol partiler, yasada hedefinin başörtüsü olduğunu ve yaklaşımın ‘İslamofobik’ olduğu eleştirisinde bulunuyordu.

500 bin nüfuslu Cenevre’de 500 bin Müslüman var.