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PKK’lının cenazesine katıldığı için hapsi istenen HDP’li Tan: AKP’li vekiller de vardı 

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2011 yılında öldürülen bir PKK’lının cenazesinde katıldığı için beş yıla kadar hapis istemiyle yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, AKP’li vekillerin de cenazede olduğunu öne sürdü.

‘Propaganda yapmadım, sakinleştirdim’

Fotoğraf: Altan Tan\Facebook

DHA’nın haberine göre Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Tan şunları söyledi: “Tutanaklarda taziye duası okuduğum ve eylemleri durdurarak kitleyi dağıttığım yazılıdır. Cenazeye binlerce insan katılmıştır. Hatta AKP milletvekilleri de katılmıştır. Bunun örgüt propagandasıyla bir alakası yoktur. Hayatım boyunca örgüt propagandası yapmadım. Ben toplumu sakinleştirdim ve taziye olduğundan dolayı herkesi sükunete davet ettim.”

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‘Kürt siyasetinde de şiddete karşı oldum’

Devletin Kürt politikasını yanlış bulduğunu dile getiren HDP’li vekil şöyle devam etti: “Düşüncelerimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve cumhurbaşkanı olduğu dönemde Abdullah Gül’e açıkladım. Uygulanan politikaların yanlış olduğunu, bu işin ancak demokrasiyle çözülebileceğini yüzlerine söyledim. Benim hiçbir dönem hiçbir örgütle bağlantım olmadı. Hiçbir zaman silahlı örgütleri savunmadım. Devletin de dönem dönem uyguladığı yasadışı çetelerin uygulamalarına karşı çıktığım gibi, Kürt siyasetinde de şiddete karşı oldum.”

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