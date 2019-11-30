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Yaramazlara biraz batar!

Cenazeye giderken kaza yaptılar: Bir ölü; üç yaralı

Aksaray’da, Niğde Ulukışla’daki akrabalarının cenazesine giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, beton mikserine çarparak takla attı. Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Saat 09:15’te Aksaray-Adana karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana gelen kazada Arif Gülşen (37) yönetimindeki otomobil, Ali Karaöz’ün (50) kullandığı beton mikserinin sol arka lastikine çarparak takla attı. Arif Gülşen ile annesi Ümmügülsüm Gülşen (65), kız kardeşi Hande Sayaroğlu (24) ve teyzesi Kamile Güney (75) yaralandı.

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Kamile Güney, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı üç kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Arif Gülşen ve yanındakilerin Bursa’dan Niğde’de ölen dayısının cenaze törenine gittikleri öğrenildi.

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