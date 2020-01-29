Cenazeler karıştı: Hristiyan’ı Müslüman mezarlığına defnettiler

Nijerya’da, morgda iki cenazenin karışması sonucunda bir Hristiyan Müslüman mezarlığına gömüldü. Yanlışlık anlaşılınca bir hafta sonra mezar açıldı ve cenaze Hristiyan mezarlığına taşınıp defnedildi.

Fotoğraf: BBC

Kano eyaletindeki mezarlık ve yakınındaki camide hizmet veren imam Aminu Adam, karışılık konusunda sorumluluk aldığını belirterek şöyle devam etti: “Benim hatam. Morgda 22 numarada olduğu söylenen, 40 yıldır tanıdığım Abdullah Obinwa’nın cenazesini almaya gittim ama ona çok benzeyen Basil Ejensi’ninkiyle karıştırdım. İkisi birbirine çok benziyordu; özür dilerim.”

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Gerçek, Hristiyan olan Ejensi’nin ailesi cenazeyi almak için morga gittiğinde ortaya çıktı. Yakınlarının cansız bedeninin morgda bulamayan ve durumu yetkililere bildiren aile hatanın düzeltilmesi için başvuruda bulundu. Mahkeme kararı çıkarıldı. Ejensi’nin Müslüman mezarlığındaki mezarı açıldı ve cenaze Hristiyan mezarlığında defnedildi.

Cenazelerin ikilinin hayatını kaybettiği hastanede karıştırıldığı, morga Obinwa’nın yerine Ejensi’nin cansız bedeninin yollandığı belirtildi. Obinwa’nın cenazesinin bulunması için ise çalışma başlatıldı.