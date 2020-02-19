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Yaramazlara biraz batar!

Cenazeler karıştı; defnedilen cenaze mezardan çıkarılarak yeniden toprağa verildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde aynı gün hayatını kaybeden Halime Dağ (83) ve Zehra Doğru’nun (90) cenazeleri Samandağ Devlet Hastanesi morgunda karıştı. Ailelerden birinin fark etmesi sayesinde Halime Dağ’ın cenazesi mezardan çıkarılarak yeniden toprağa verildi.

Fotoğraf: DHA

Samandağ Devlet Hastanesi’nde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden Zehra Doğru’nun yakınları, yanlışlıkla, aynı gün geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Halime Dağ’ın cenazesini teslim aldı. Aile, götürdükleri yanlış cenazeyi Çöğürlü Mahallesi Asri Mezarlığı’nda toprağa verdi. Bir süre sonra Dağ’ın cenazesini almaya giden çocukları, kendilerine teslim edilen cenazenin annelerine ait olmadığını fark edince yanlışlık ortaya çıktı.

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Hastane yönetimine bilgi verilmesi üzerine Halime Dağ’ın cenazesi mezardan çıkartıldı ve Dağ, Tekebaşı Mahallesi’nde yeniden toprağa verildi. Doğru’nun cenazesi ise ailesi tarafından hastaneden alınıp, Çöğürlü Mahallesi Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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