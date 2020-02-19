Cenazeler karıştı; defnedilen cenaze mezardan çıkarılarak yeniden toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddetin önlenmesini öngören İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden gözden geçirileceğini söyledi. Erdoğan, İdlib ve Libya meseleleri için de “Akdeniz’de sular daha fazla ısınacak” diye konuştu.