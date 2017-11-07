Cenazedeki ‘isyan’ıyla gündeme gelen eski yarbay CHP’ye üye oldu

Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenaze töreninde iktidara isyanıyla gündeme gelen eski yarbay Mehmet Alkan CHP’ye üye oldu.

Yarbay, 23 Ağustos 2015’te kardeşinin cenazesinde, “Çözüm diyenler ne oldu da ‘Sonuna kadar savaş’ diyor?” sözleriyle isyan etmiş, “Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip ‘Şehit olmak istiyorum’ diye bir şey yok. Git o zaman, oraya git” demişti.

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Başta AKP’li yazarlar ve ‘Ak troller’ ise kendisini ‘vatan haini’ ilan etmiş, PKK’lı ve DHKP-C bağlantılı olduğunu öne sürmüştü.

Sözlerinden dolayı disiplin cezası verilen Alkan, 1 Eylül 2016’da yayınlanan 672 sayılı KHK’yla ordudan ihraç edilmişti.

Rozeti Kılıçdaroğlu taktı

Alkan, CHP’nin bugünkü grup toplantısından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti sonrası kürsüye geldi. Kılıçdaroğlu, Alkan’a parti rozetini taktı.

Kılıçdaroğlu, Alkan’a rozet taktıktan sonra kürsüde şunları söyledi: “Yarbay Mehmet Alkan aramıza hoşgeldi, şeref verdi. Kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan, Beytüşşebap’ta şehit oldu. O bütün şehitler gibi, gaziler gibi bizim onurumuz. Bir şehit yakını ordudan atıldı. Sadece ve sadece böyle konuştuğu için bir KHK ile ordudan atılıyorsa, bütün gazilere, şehit yakınlarına sesleniyorum… Bu tabloyu içinize sindiriyor musunuz? Elinizi vicdanınıza koyacaksınız ve oyunuzu öyle kullanacaksınız. Sadece ordudan atılmadı, pasaport verilmedi, beylik tabancası verilmedi, emekli ikramiyesi verilmedi, OYAK’taki birikimine el konuldu, kredi kartı bile verilmedi. Sivil ölüme mahkum oldu. Bunları yapanların yatacakları yeri yok. Sevgili yarbayım aramıza hoşgeldiniz.”