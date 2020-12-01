Cenazede, pompalı tüfekle ağabeyi ve yengesini vurdu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde cenaze töreninde ağabeyi ve yengesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Turgutlu Şehir Mezarlığı’nda halalarının cenaze töreninde karşılaşan T.A. ile ağabeyi Murat A. (41) ve yengesi Ayşegül A. (35) arasında tartışma yaşandı. T.A, şoförü olduğu TIR’dan aldığı pompalı tüfekle, ikisini de vurdu.

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Durumlarının ağır olduğu belirtilen Murat ve Ayşegül A., ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, T.A’yı gözaltına aldı.

Ağabeyi ile T.A. arasının uzun süredir açık olduğu, halalarının ölüm haberini aldığında T.A.’nın, “Cenazeye gelme, seni vururum” diyerek ağabeyini tehdit ettiği öne sürüldü.