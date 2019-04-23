Cenazede Kılıçdaroğlu’na saldıran Sarıgün savcılığa sevk edildi

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan ve ardından gözaltına alınan Osman Sarıgün savcılığa sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu, Hakkari’nin Irak sınırında PKK’lıların saldırısında hayatını kaybeden er Yener Kırıkçı’nın 21 Nisan’da Ankara’nın Çubuk ilçesindeki cenazesinde bir grubun tekme ve yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırıya karıştığı belirtilen dokuz kişiden sekizi serbest kalırken, görüntülerde Kılıçdaroğlu’na vurduğu görülen Osman Sarıgün’ün gözaltı süresi uzatılmıştı.

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Sarıgün ifadesinde “ Protestolar ve Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak yapılan yuhalamalar ve PKK destekçisi olduğuna dair yapılan söylemler beni etkiledi” ifadelerini kullanmıştı.







